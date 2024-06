Confira o nível do Guaíba nesta quinta-feira

O nível do Guaíba segue baixando em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (30), a prefeitura informou que, na Orla do Gasômetro, às 10h, a régua do nível da água estava marcando 3,79m.

A cota de alerta é 3,15 m e a de inundação é de 3,6m. Apesar das águas estarem baixando, a Capital ainda registra pontos de alagamento na Zona Norte e no Centro.

As medições estão sendo feitas com base na nova régua instalada na Orla. Segundo nota técnica do governo estadual, a nova régua instalada emergencialmente nas proximidades do Gasômetro para aferição do nível do lago não está na mesma altura da antiga, na estação do Cais Mauá, destruída pela enchente no dia 2 de maio. No novo local, geograficamente mais alto, a cota de inundação do corpo hídrico é de 3,60m, enquanto a de alerta é de 3,15m.

