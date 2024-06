Trensurb volta a operar parcialmente

Um dos mais relevantes meios de transporte na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Trensurb voltou a operar de maneira emergencial nesta quinta-feira (30). A retomada das movimentações dos trens, que ainda não contemplará a extensão total na malha da empresa (não chegará à Capital, por exemplo), foi acompanhada pelos ministros da Reconstrução, Paulo Pimenta, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, junto do presidente da companhia, Fernando Marroni.

Pimenta destaca que o retorno da atuação da Trensurb é mais um passo para restabelecer os serviços essenciais do Rio Grande do Sul, após as enchentes. Ele frisa que, nesse primeiro momento, não será cobrada tarifa dos usuários (os sistemas de bilhetagem da empresa também foram afetados pela calamidade e seguem inoperantes). A ação foi batizada como “Trilhos Humanitários” e o transporte dos trens será realizado por 13 estações atendidas em cinco municípios – Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo –, num trajeto de 26 quilômetros, com capacidade para atender cerca de 30 mil passageiros por dia. Em condições normais, a Trensurb transporta aproximadamente 110 mil passageiros nos dias úteis.

A retomada emergencial da operação será no trecho de Mathias Velho a Novo Hamburgo, pois foi o segmento menos afetado pelas cheias e por onde hoje os trens podem circular com segurança. Os deslocamentos acontecerão das 8h às 18h, diariamente, com intervalos de 35 minutos entre as viagens. Dois trens circularão no trecho Mathias Velho - Unisinos por ambos os lados da ferrovia, enquanto um único trem fará o trajeto de ida e volta, em via única, entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo – sendo necessário o transbordo na Estação Unisinos para aqueles que forem seguir viagem

A expectativa é que, gradativamente, mais trechos e estações sejam recuperados e liberados, contudo ainda não há estimativa de prazo para isso, pois os danos ainda estão sendo avaliados. O governo federal, através da Medida Provisória 1.218/2024, destinará um valor inicial de R$ 164,3 milhões para garantir a retomada do funcionamento do metrô.