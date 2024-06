Sol deve predominar nesta quarta-feira em Porto Alegre

O sol aparece nesta quarta-feira em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O ar seco e frio segue predominando na maior parte das cidades. A presença do ciclone no mar – ao longo do dia se afasta para o alto mar – traz umidade para o Estado. Por isso, apesar de chance pequena, Porto Alegre, Região Metropolitana, Litoral Norte e Serra podem ter chuvisco e/ou chuva fraca isolada. As rajadas de vento diminuem com o afastamento do ciclone. Durante o período da tarde, a temperatura deve ser mais amena.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens na região. Estes momentos ainda se devem ao ciclone no mar que traz umidade para a cidade. Há uma chance pequena de chuva ou chuviscos isolados ao longo do dia. Ao longo da segunda parte da semana, sol e nuvens com noites e manhãs frias.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 18°C

Mínima: 5°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 18ºC

Mínima: 13°C