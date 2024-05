JC Te Lembra: novos alagamentos, fundos para reconstrução do RS e 91 anos do JC

Mais uma semana se encerra e o JC te lembra agora o que foi destaque no noticiário.

Já são 21 dias desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais do que ruas alagadas, as fortes chuvas já causaram. Mais de 580 mil pessoas pessoas estão desalojadas e outras 65 desaparecidas.Ao longo da semana,e comerciantes voltaram aos seus estabelecimentos para limpar e contabilizar o estrago. Mas a chuva que atingiu o Estado ontem não só voltou a alagar esses locais, atrapalhando a retomada, como inundou áreas que não haviam sido atingidas antes, como é o caso daEm coletiva realizada na tarde de ontem, o prefeito Sebastião Melo falou sobre a necessidade de revisar o sistema de drenagem da Capital. As comportas do Mauá, que haviam sido abertas nesta semana,numa tentativa de conter a inundação em Porto Alegre. Das 23 casas de bomba da cidade,A semana também foi marcada pelapara a reconstrução do Rio Grande do Sul. O objetivo é planejar, coordenar e executar ações necessárias para enfrentar consequências de eventos climáticos que atingiram o Estado em 2023 e 2024.Ao completar, neste 25 de maio de 2024, o JC renova o compromisso com o seu público e lança um. Confira na integra em jornaldocomercio.com. Até mais!