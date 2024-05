Zona Sul volta a sofrer com alagamentos

Depois de dias com o Guaíba recuando e um princípio de busca pela retomada de normalidade em Porto Alegre, a forte chuva que cai na cidade desde a madrugada desta quinta-feira (23), fez a população da Capital reviver o pesadelo do auge da enchente. Na Zona Sul, pontos de Ipanema voltaram a ficar intransitáveis, enquanto moradores da Restinga viram a água inundar trechos que ainda não haviam sido atingidos.

Na Cavalhada, além do extravasamento da água pelos bueiros, também há o transbordo do arroio que nomeia o bairro. Na região, duas cenas tiveram maior destaque durante o dia: o , além do extravasamento da água pelos bueiros, também. Na região, duas cenas tiveram maior destaque durante o dia: o resgate de 20 crianças da escola de educação infantil Paraíso dos Baixinhos , que ficou ilhada, e a retirada realizada pelo Corpo de Bombeiros de moradores da rua Barbosa Neto, próximo ao Burger King.

Na Restinga, a água subiu tanto que trancou uma das entradas do bairro, na Estrada João Antônio da Silveira. Com a cheia, o acesso está sendo realizado exclusivamente pela Zona Leste, via Lomba do Pinheiro. O que mais trouxe pânico para a população é que a região ainda não havia sido impactada pela enchente e nem ao menos possuía alerta sobre os riscos.

Em Ipanema, a avenida Guaíba, na Orla, permanece completamente inundada. Já em regiões que tinham visto as águas baixarem, como na avenida Tramandaí, diversas ruas voltaram a sofrer com alagamentos e moradores precisaram ser retirados às pressas.

Na Estação Pluviométrica Belém Novo, que mede o volume da chuva na Zona Sul, foram registrados 129,6mm até as 15h de quinta (23). Segundo o Departamento Municipal de água e Esgotos (Dmae), o órgão sabia da chuva, "mas não estava previsto o acumulado expressivo em um curto espaço de tempo".