Moradores protestam contra demora no escoamento da água no bairro Humaitá

Pela primeira vez em 20 dias, o Guaíba amanheceu abaixo dos 4 metros no Cais Mauá, nesta quarta-feira (22). Em constante recuo, o escoamento do lago tem se mostrado presente em diversos pontos de Porto Alegre, como o Centro Histórico e o Menino Deus, desde o último fim de semana.

Porém, em uma das regiões mais vulneráveis socialmente da cidade, o bairro Humaitá, as águas seguem em níveis elevados. Diante desta situação, moradores, que estão chegando ao seu 20º dia fora de casa, bloquearam parcialmente a Freeway pedindo por soluções das autoridades.

LEIA MAIS: Zona Norte de Porto Alegre segue alagada e com cenário de devastação

O protesto ocorreu no inicio da tarde desta quarta (22), no sentido Capital-Interior da BR-290, próximo à Arena do Grêmio. Estiveram presentes cerca de 100 pessoas, a maioria composta por moradores locais. Além da questão atual, as reivindicações também possuem um aspecto histórico: há anos, mesmos em momentos de chuvas leves, a região convive com alagamentos.

A principal pedida no momento, é por bombas para extração da água. Contudo, serviços como energia elétrica e abastecimento de água potável também são um problema. Para a população, a soma desses fatores, que perduram desde o inicio do mês, representam descaso governamental.

Por volta das 15h, o pedido pela presença de autoridades foi atendido. Uma comitiva liderada pelo ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, e o prefeito Sebastião Melo esteve no local e conversou com os manifestantes.

Como medida urgente, Melo anunciou a abertura da comporta 11, localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo ele, a alternativa permitirá o escoamento da água em até quatro dias, caso não chova na região durante este período. Ainda, Pimenta prometeu apoio do governo federal para a reconstrução das casas.

Após as promessas, o protesto teve fim por volta das 17h, Durante o ato, não foram registrados incidentes violentos.