Vão móvel da ponte do Guaíba é liberado no sentido Porto Alegre/Interior

Depois de quase três semanas bloqueado, o acesso ao vão móvel da ponte do Guaíba, no sentido Porto Alegre/Interior, foi liberado para a circulação de veículos nesta quarta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os policiais rodoviários, com apoio de agentes da EPTC, permitiram a passagem de carros, ônibus e caminhões em direção à zona Sul do Estado e as cidades de Eldorado do Sul e Guaíba.

Porém, a circulação de carros no sentido Interior/Capital não está permitido porque as famílias das ilhas do Pavão, Mauá, Pintada, Grande dos Marinheiros e Flores ocupam a pista do trecho Sul da BR 290. Em razão das enchentes, os moradores montaram um acampamento na rodovia onde aguardam que as águas baixem para que possam retornar para suas casas na região das ilhas. Já a ponte nova do Guaíba está liberada em ambos os sentidos para a circulação de carros.

Ainda há muita lama na pista, barracas, moradores das ilhas e animais no trecho. A Polícia Rodoviária Federal informa que as viagens somente devem ocorrer nos casos de necessidade. As rodovias estão sendo consertadas em diversos pontos. Existe a possibilidade de interrupções e filas devido a obras. A circulação nas estradas deve estar livre para o trânsito das equipes de emergência e o transporte de medicamentos, alimentos e outras mercadorias necessárias feitas por caminhões.