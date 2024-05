Porto Alegre retoma acesso da cidade pela região central e registra engarrafamentos

Porto Alegre ganhou um novo acesso para a passagem de veículos nas imediações da Estação Rodoviária nesta terça-feira (21). O trecho, com 40 metros de extensão, passa em frente ao terminal, junto ao Largo Vespasiano Julio Veppo, e foi liberado por volta das 17h, permitindo a saída e chegada da Capital via Castelo Branco até o Túnel da Conceição. A via se une ao já existente caminho humanitário e servirá também para uso de carros que não estão a serviço. Com isso, o acesso pela área central ganha mão dupla.

