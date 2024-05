Prefeitura abre segundo caminho alternativo via Estação Rodoviária

Nesta terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) iniciou a abertura de uma nova passagem para veículos nas imediações da Estação Rodoviária em Porto Alegre.

O trecho, com, passa em frente ao terminal, junto ao Largo Vespasiano Julio Veppo, e, permitindo acesso de saída da Capital via Castelo Branco."Faz parte do nosso esforço para, ampliando alternativas ao corredor humanitário’’, ressalta o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.- Os motoristas que vêm no sentido Bairro/Centro pelo Túnel da Conceição poderão acessar o Largo Vespasiano Julio Veppo na contramão, junto à Rodoviária, e entrar na Castelo Branco.No sentido inverso, o condutor virá pela Castelo Branco e acessará o Túnel da Conceição via corredor humanitário, que terá tráfego ampliado após a conclusão da nova passagem.