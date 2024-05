Uso indevido do corredor humanitário gera longos engarrafamentos em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre enfrenta, nesta terça-feira (21), engarrafamentos em várias vias pelo uso do corredor humanitário por veículos de passeio. Ruas que levam à saída da cidade apresentam longos congestionamentos, entre elas a avenida João Pessoa em direção à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), assim como as avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves, onde a fila de automóveis chegava na Silva Só. A EPTC também citou como vias com grande fluxo a Venâncio Aires e Paulo Gama, assim como suas ruas laterais.

Conforme a EPTC, o caminho provisório é o causador dos congestionamentos e a orientação segue a mesma: o corredor deve ser utilizado apenas para serviços essenciais, a não ser nos horário permitidos a veículos de passeio.

Entretanto, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, admitiu em coletiva nesta terça-feira (21), que há dificuldade de fiscalização de todos os carros. "Se for verificar todas as pessoas que tem o documento, você vai parar todas as vias", explicou.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) iniciou ainda a abertura de uma nova passagem para veículos nas imediações da Estação Rodoviária, também nesta tarde. Os motoristas que vêm à cidade no sentido Bairro/Centro pelo Túnel da Conceição poderão acessar o Largo Vespasiano Julio Veppo na contramão, junto à rodoviária, e entrar na Castelo Branco, ampliando alternativas ao corredor humanitário.