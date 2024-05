Zona Norte de Porto Alegre segue alagada e com cenário de devastação

Casas e veículos submersos, muito lixo e pessoas acampadas no acostamento da BR 290, a Freeway, fazem parte do "novo cenário" da Zona Norte de Porto Alegre. Um dos locais que mais chama a atenção de quem passa pela Freeway é a rua Voluntários da Pátria nas proximidades do DC Navegantes em direção a Arena do Grêmio, no bairro Humaitá. Quem saiu de casa em função da elevação das águas foi parar na rodovia onde a Polícia Rodoviária Federal (PRF) colocou tachões de um metro de altura para proteger as famílias que montaram o acampamento improvisado na estrada.

Nas obras inacabadas da nova Ponte do Guaíba, famílias das vilas Areia e Tio Zeca vivem no acampamento onde recebem doações de comida e água. Afetados pelas enchentes os moradores dos bairros Humaitá, Vila Farrapos e Anchieta vivem dias de incerteza. Nesta quarta-feira (22), o aposentado Valdemar Nunes disse que está há mais de duas semanas dormindo dentro da cabine do caminhão utilizado no recolhimento do material de reciclagem. "Não sei o que vai acontecer com relação ao futuro. Decidi ficar na rodovia para cuidar da minha casa porque tenho medo que levem tudo", relatou Nunes.

No Humaitá, arredores da Arena do Grêmio, alagamento permanece (Evandro Oliveira/JC)

Morador da rua Cobal com Voluntários da Pátria, o aposentado, que trabalha com o filho em um galpão de reciclagem, disse que nunca tinha visto uma enchente como a que atingiu a região. O casal Janaína e Carlos Kappes, também residentes na rua Cobal, disseram que estão há 19 dias no acostamento da Freeway. "Estamos aqui para cuidar da nossa casa e evitar a ação dos criminosos", comentou Janaína que tomava um café ao lado do marido sentada em uma das vigas da obra inacabada da nova ponte do Guaíba. O casal explicou que espera que a água baixe para contabilizar os prejuízos causados pela enchente.

Motoristas precisam ficar atentos aos bloqueios de trânsito

O motorista que circula pela avenida Castelo Branco não consegue acessar a avenida Sertório e a rua Voluntários da Pátria em razão do alagamento. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o acesso. Quem segue pela BR-290, a Freeway, no sentido Porto Alegre/Interior, não consegue chegar até o Aeroporto Internacional Salgado Filho pela avenida Zaida Jarros. O trecho da avenida dos Estados, ao lado da estação Anchieta da Trensurb, está completamente alagado e com muito lixo na via. É possível encontrar diversas caixas de madeira, carcaças de carros e motos e muitas frutas espalhadas - em razão da proximidade com a Ceasa. Os pátios da concessionária Mercedes Benz/Savar e da empresa de transporte de valores Prosegur estão inundados. Alguns motoristas desavisados chegaram a acessar a avenida Zaida Jarros para tentar chegar até o aeroporto Salgado Filho