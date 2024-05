JC lança manifesto pela Retomada Econômica do RS

O desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul sempre esteve no foco das atividades do Jornal do Comércio. Informações exclusivas e estratégicas para o mundo dos negócios estão nas páginas do diário de economia e negócios do RS desde a sua fundação em 1933. Ao completar 91 anos de circulação ininterrupta, neste 25 de maio de 2024, o JC renova o compromisso com o seu público.

Evidentemente, o momento é desafiador, em virtude da maior tragédia climática já enfrentada pelo nosso Estado. De outro lado, a reação da sociedade gaúcha foi imediata, com amplos esforços para salvar vidas e acolher as pessoas. A solidariedade do povo brasileiro em todos os momentos desde o primeiro dia em que o Rio Grande do Sul foi atingido pelas enchentes nos dá esperança em tempos melhores.

A força, o caráter e a qualificação das pessoas e empresas do Rio Grande do Sul farão com que, dia após dia, o Estado retome suas atividades. Enquanto ainda prosseguem as importantes iniciativas de acolhimento dos desabrigados, gradativamente avança o processo de reconstrução.

O Jornal do Comércio está somando esforços nesse sentido. Primeiro, levando informações em tempo real, de utilidade pública, e sobre todos os fatos relacionados às enchentes e suas consequências. Também abrindo espaço ao debate das ações necessárias à reconstrução do Rio Grande do Sul.

Mais do que isso, através desse manifesto, lançado no momento em que completa mais um ano de atividades, o JC está se posicionando ao lado de todos que apoiam a Retomada Econômica do Rio Grande do Sul.

Com investimentos locais, nacionais e internacionais, e muito trabalho de todos empenhados na reconstrução do Rio Grande do Sul, renovamos o otimismo no futuro. Além de informações estratégicas para os negócios, divulgaremos boas iniciativas, nos mais diversos campos, que ajudem o Estado a retomar a normalidade.

A Retomada Econômica do RS é fundamental para que todos os setores - indústria, comércio, serviços e agronegócio - possam voltar a crescer e investir, gerando riqueza e renda, além dos tão necessários postos de trabalho para a população.

Acreditamos na força da economia gaúcha, na competência e inovação dos empresários e na recuperação dos negócios. Já superamos outras crises, como a histórica Enchente de 1941, e adversidades econômicas como a hiperinflação. Da mesma forma, o Rio Grande do Sul vai superar também mais essa catástrofe.

Estamos juntos, pela Retomada Econômica do RS!