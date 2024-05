Jornal do Comércio completa 91 anos ao lado do RS

O tema das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul há mais de três semanas tem sido acompanhado em todos os seus aspectos pelo Jornal do Comércio. Além de dar dimensão aos efeitos da tragédia climática, o JC vem mostrando as diversas ações necessárias para acolher os desabrigados e pessoas afetadas pelas cheias no Estado.

Em um esforço incessante para acompanhar os principais fatos, publicamos informações sobre os acontecimentos em tempo real, nos sete dias da semana na edição online. Além disso, com muito empenho de diversos setores do JC, conseguimos manter a circulação da edição impressa em todos os dias da enchente, sempre destacando informações de utilidade pública.

Paralelamente, o JC vem abrindo espaço para divulgar ações fundamentais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, bem como para o debate de soluções e encaminhamentos necessários para a volta da normalidade e da retomada econômica do RS.

Ao completar 91 anos de circulação ininterrupta, o Jornal do Comércio vai intensificar esforços pela Retomada Econômica do Estado. Como diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul, faremos isso em linha com o propósito do JC desde a sua fundação em 1933, levando ao público informações estratégicas para os negócios.

Além disso, destacaremos iniciativas da sociedade e do poder público que auxiliem o Estado.

As matérias terão a identificação do selo Retomada Econômica do RS, que estará presente nas edições impressa e online.