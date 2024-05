Rodoviária de Porto Alegre ainda não tem data para retomar operação

Rodoviária de Porto Alegre ainda não tem data para retomar a operação. Nos últimos dias, o nível do Guaíba começou a recuar, mas ainda há pontos com água dentro do terminal. “Hoje pela manhã foi o primeiro dia que estivemos no terminal. A redondeza da Rodoviária ainda está alagada e dentro dela, não tem como falar em data provável de retorno ainda”, afirma o diretor de Operações da Estação Rodoviária, Giovanni Luigi. Fechada desde o dia 3 de maio após ficar inundada , a. Nos últimos dias, o. “Hoje pela manhã foi o primeiro dia que estivemos no terminal. A redondeza da Rodoviária ainda está alagada e dentro dela, não tem como falar em data provável de retorno ainda”, afirma o diretor de Operações da Estação Rodoviária, Giovanni Luigi.

Na vistoria feita nesta terça-feira (21), foi possível ver que a água permanece após o hall de informações na entrada, na descida onde ficam as lancherias e no acesso aos boxes de embarque. “Do setor de informações em diante, até o fundo da Rodoviária, está alagado”, explica.

Atualmente, as viagens intermunicipais estão sendo realizadas a partir do terminal de ônibus na Avenida Antônio de Carvalho . A oferta de rotas é feita conforme as condições de acesso aos municípios do interior, já que diversas estradas e pontes seguem bloqueadas. Em torno de 1,1 mil a 1,2 mil pessoas estão viajando a partir do terminal por dia.

Os bilhetes podem ser comprados em seis guichês montados na rodoviária provisória. Luigi orienta os viajantes a comprarem as passagens antecipadamente pelo app ou no site da Rodoviária (www.rodoviaria-poa.com.br). “Isso ajuda porque a pessoa compra antes e chega no terminal só para embarcar, chega tranquilo. Se deixar para comprar o bilhete no local pode ocorrer de o horário estar lotado”, alerta o diretor.