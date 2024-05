Rodoviária improvisada no terminal Antônio de Carvalho opera com seis linhas

Em razão das enchentes que alagaram a Estação Rodoviária de Porto Alegre, no largo Vespasiano Júlio Veppo, no Centro Histórico, o terminal de embarque e desembarque de passageiros está de "endereço novo". A estrutura funciona em quatro boxes localizados no Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, na zona Leste da Capital. A administração da Rodoviária, em conjunto com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), disponibilizou seis linhas para o Interior e para o Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Os 12 ônibus tem, por exemplo, como itinerário as praias de Cidreira, Pinhal Quintão, Magistério e a cidade de São José do Norte com trajeto pela ERS-040 em Viamão/Águas Claras operados pela empresa Palmares.

Já a empresa Unesul realiza o transporte de passageiros para Capão da Canoa e Osório. Em Osório, foi feita uma conexão com as praias de Tramandaí, Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, Rainha do Mar, Xangri-Lá, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Vila São João e Torres. A Ouro Prata realizou nesta sexta-feira (10) viagens para cidades como Bagé, Santana do Livramento, Santo Ângelo e Caçapava do Sul.

As compras de passagem podem ser realizadas em dois terminais colocados no Terminal Antônio de Carvalho, na avenida Bento Gonçalves. As passagens podem ser adquiridas também pelo site da Veppo no www.rodoviaria-poa.com.br.

O gerente de Operações da Estação Rodoviária de Porto Alegre, Giovanni Luigi, disse que existia um clamor das pessoas em sair de Porto Alegre e que a utilização do terminal no bairro Agronomia foi discutida em conjunto com o Daer. Segundo Lugi, a permanência no terminal da Antônio de Carvalho deverá ser pelo prazo de 40 a 50 dias. O prédio no largo Vespasiano Júlio Veppo no Centro Histórico, conforme Luigi, após a baixa das águas deverá passar por uma avaliação para saber se não houve comprometimento da estrutura. A diretora de Operação do Daer, Luciana Azevedo, informa que poderá ter um aumento no número de linhas e viagens nos próximos dias. "Temos que ver as condições das rodovias para que possamos fazer as viagens com segurança", destaca.

Empresas e locais disponíveis

Unesul

Osório

Capão da Canoa

- Destinos com conexão em Osório

Tramandaí

Imbé

Mariluz

Santa Terezinha

Rainha do Mar

Xangri-Lá

Terra de Areia

Três Cachoeiras

Vila São João

Torres

Palmares

Viamão

Capivari

Cidreira

Pinhal

Magistério

Quintão

Rei do Peixe

Palmares do Sul

Mostardas

Tavares

São José do Norte

Ouro e Prata

Soledade/Carazinho

Sarandi

Palmeira das Missões

Boa Vista das Missões

Seberi

Frederico Westphalen

Ibirubá

Cruz Alta

Ijuí

Santo Ângelo

Giruá

Santa Rosa

Caçapava do Sul

Bagé

Dom Pedrito

Santana do Livramento

Fonte: DAER