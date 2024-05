Transporte rodoviário começa a operar no bairro Agronomia com linhas rumo ao Litoral Norte

Após o aumento do nível do Guaíba e as recentes cheias impossibilitarem a operação do Terminal Rodoviário no Centro de Porto Alegre, linhas de transporte de ônibus rumo ao Litoral Norte já operam desde o início da manhã desta quinta-feira (9). Até o momento, os destinos são apenas Osório e Capão da Canoa, por meio da ERS-040. A partir desses locais, há conexão para outras localidades.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o embarque e o desembarque de passageiros serão feitos exclusivamente no Terminal Antônio de Carvalho, também conhecido como Terminal da Agronomia, no bairro Agronomia, na Capital. Medida ocorre após acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), a qual autorizou a realização de viagens especiais que utilizarão a ERS-040.

A diretora de operação do Daer, Luciana Azevedo, explica que as operações podem ter expansão. Até o momento, é realizada uma avaliação de acordo com as rotas disponíveis para atuar no RS, com possibilidade de abrir transporte para Caxias do Sul ainda nesta sexta-feira (10). Porém, o processo ocorre conforme a disponibilidade de rota e necessidades identificadas. “Sabemos que tem muita gente no interior represada em Porto Alegre, e muita gente do interior que quer voltar. O critério inicial é a disponibilidade de rota segura”, relata Luciana.

Segundo ela, o transporte deve deixar livre rotas utilizadas como corredores de resgate. Luciana relata que a "BR-118 é o corredor de ligação com Canoas, uma região muito afetada. Então querem deixar ela livre para o acesso das equipes de resgate".

O preço médio de passagens continuará a utilizar a tabela comum, sem acréscimo em função da operação. Portanto, depende de cada trecho. Passagens diretas para o terminal de Osório, para esta sexta-feira (10), custam a partir de R$ 45,25, enquanto para Capão da Canoa, R$ 62,45. As mesmas podem ser adquiridas por meio do site da empresa VEPPO. Segundo o Daer, novas rotas estão sendo avaliadas considerando critérios de segurança.

Locais disponíveis até o momento:

Destinos diretos

Osório

Capão da Canoa

Destinos com conexão em Osório