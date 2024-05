Canoas tem mais de 91,5 mil pessoas fora de casa pelas chuvas

são 91.558 pessoas que estão fora de casa na cidade da Região Metropolitana. O número foi consolidado junto à Brigada Militar. A cidade é uma das mais impactadas com a cheia, sobretudo no lado oeste, e, nesta semana, o prefeito Jairo Jorge afirmou que a água deve demorar até 60 dias para baixar em toda a cidade Em número atualizado nesta quinta-feira (9), a prefeitura de Canoas confirmou quena cidade da Região Metropolitana. O número foi consolidado junto à Brigada Militar. A cidade é uma das mais impactadas com a cheia, sobretudo no lado oeste, e, nesta semana, o prefeito Jairo Jorge afirmou que

Ainda conforme o relatório, são 115 pessoas consideradas desaparecidas na cidade. Esse número é consolidado a partir das informações oficiais da prefeitura. Cinco óbitos foram confirmados. Em abrigos oficiais da prefeitura, são mais de 23,3 mil pessoas, que estão sendo abastecidas por doações nos 95 pontos institucionais de apoio na cidade.

Em meio às doações que chegam na central, aberta na esquina da avenida Getúlio Vargas com a Inconfidência, o Procon local relatou denúncias de aumento dos preços em itens. As pessoas que se depararem com algum valor de produtos ou serviços relacionados às fortes chuvas (lonas, telhas, alimentos da cesta básica) considerado abusivo ou apresentar algum conflito de consumo pode denunciar pelo WhatsApp (51) 99149 0991.

Aos poucos, alguns serviços no município estão sendo retomados. É o caso da coleta de lixo. O sistema de recolhimento de lixo orgânico na cidade está operando com um novo cronograma de ações, abrangendo os bairros das regiões Nordeste, Sudeste e Centro. A Secretaria de Serviços Urbanos informa que o recolhimento se dará, de forma alternada, em seis dias na semana, a partir das 7h com turno único e ampliado. A limpeza dos abrigos da cidade será diária.



Após um começo de forma gradativa, porque 90% dos funcionários eram moradores do bairro Mathias Velho — severamente atingidos pelas enchentes — , a secretaria conseguiu mão de obra da Região Metropolitana, viabilizando a ampliação das atividades nos bairros. Atualmente, o serviço opera com 10 caminhões de coleta.