Porto Alegre terá acesso para motoristas de caminhões e veículos de emergência entrarem na cidade

A ligação emergencial da avenida Castelo Branco para o Túnel da Conceição, no Centro de Porto Alegre, um dos principais acessos de entrada da Capital, deverá ser liberado na sexta-feira (10). A estrutura construída pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) vai permitir apenas a passagem de caminhões, de ambulâncias e de serviços de emergência como viaturas da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Federal (PF) e da Defesa Civil. A passagem de veículos de passeio na estrutura construída emergencialmente não será permitida. O Centro Histórico de Porto Alegre é um dos locais mais atingidos pela chuvas dos últimos dias.

O secretário da SMSUrb, Assis Arrojo, que está coordenando os trabalhos, disse que estão sendo utilizados de 4 mil a 5 mil toneladas de metros cúbicos de pedras rachão. O trabalho para construção do acesso envolve 60 caminhões que transportam as pedras, retroescavadeiras hidráulicas e tratores com esteiras. "A construção do acesso alternativo da Castelo Branco para o Túnel tem objetivo de desafogar o trânsito na RS-118 que está muito intenso porque a rodovia é única entrada para Porto Alegre", ressalta. Arrojo diz que a ideia é ter uma segunda alternativa para se entrar em Porto Alegre, principalmente para os caminhões.

As pedras rachão estão sendo colocadas em uma área de aproximadamente 300 metros de extensão. Será uma pista única operando um sentido por vez. A previsão é que o trabalho seja concluído em até três dias. O acesso facilita o atendimento de emergência e abastecimento de Porto Alegre e desafoga a RS-118. O prefeito Sebastião Melo disse que o acesso é fundamental porque pela estrutura chegarão ambulâncias, remédios, comida e suprimentos.

Os trabalhos da prefeitura que começaram na quarta-feira (8) são coordenados pelas equipes da SMSUrb e da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).