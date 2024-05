Chega a 107 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

No mais recente relatório da Defesa Civil estadual, divulgada às 9h desta quinta-feira, o número de mortos em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 107. De acordo com o órgão, há 136 pessoas desaparecidas, 374 feridos e 164.583 desalojados em 425 dos 497 municípios gaúchos. No total, 1.476.170 cidadãos foram afetados pela tragédia. Em abrigos estão 67.542.



As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 81 trechos em 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).