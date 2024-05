Já estão sendo emitidas passagens aéreas Canoas-São Paulo por R$ 700,00

*Colaborou Mauro Belo Schneider

anunciado pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) companhias aéreas já podem começar a emitir bilhetes para os voos que sairão da Base Aérea de Canoas. Atualmente, partem do Rio Grande do Sul 38 voos semanais. Com o anúncio, ao todo serão 134 voos semanais na soma dos aeroportos operantes no Estado (veja abaixo). Como havia sido, as. Atualmente, partem do Rio Grande do Sul 38 voos semanais. Com o anúncio, ao todo serão 134 voos semanais na soma dos aeroportos operantes no Estado (veja abaixo).

No fim da manhã desta terça-feira (21), era possível comprar passagens para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A opção era oferecida com saída de Canoas pela Azul pelo valor de R$ 712,22 o trecho.

Em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta terça-feira (21), o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, confirmou que a Base Aérea de Canoas passará a contar com seis voos comerciais diários a partir desta quarta-feira (22).

"Temos, no momento, condições de transportar 6 mil passageiros aqui e mais 24 mil passageiros nos aeroportos do interior. A partir da semana que vem, já vamos ter condições de levar 30 mil passageiros por semana", afirma Pimenta.

alagou o aeroporto de Porto Alegre A reacomodação dos voos se deve à enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul e





Confira a malha aérea emergencial:





Aeroporto de Caxias do Sul: 39 voos semanais

Aeroporto de Santo Ângelo: 6 voos semanais

Aeroporto de Passo Fundo: 21 voos semanais

Aeroporto de Pelotas: 6 voos semanais

Aeroporto de Santa Maria: 3 voos semanais

Aeroporto de Uruguaiana: 3 voos semanais

Aeroporto de Florianópolis: 14 voos semanais

Aeroporto de Jaguaruna: 7 voos semanais

Base Aérea de Canoas: 35 voos semanais



Fonte: Assessoria Especial de Comunicação Soci