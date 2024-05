Venda de bilhetes para voos na Base Aérea de Canoas começa hoje

A venda de bilhetes para os voos comerciais que começam a operar na Base Aérea de Canoas deve ser liberada a partir de hoje. Serão 18 novos voos, além dos 116 voos semanais já anunciados na primeira fase do plano de aviação emergencial na região. As informações são do governo federal.

Segundo informações do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), a quantidade de voos divulgada anteriormente foi mantida, com adequações para outros aeroportos regionais. Com o novo anúncio, ao todo serão 134 voos para o acesso ao Rio Grande do Sul.

Uma das primeiras medidas tomadas pelo Ministério foi ampliar a malha aérea do Rio Grande do Sul, por meio da aviação regional, para manter o acesso da sociedade, sobretudo da população do Sul, aos voos que são tão importantes para o Estado.

Na última semana, o MPor encaminhou a solicitação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que autorizou a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do MPor encaminhou ofício para a Fraport, que administra o Aeroporto Salgado Filho, localizado me Porto Alegre, questionando o interesse e a disponibilidade em operar emergencialmente a Base Aérea de Canoas. A concessionária, por sua vez, informou estar disponível para realizar a operação, uma vez que o terminal da Capital segue inundado e inoperante até fim de agosto.