Rodoviária de Osório atende linhas interestaduais e internacionais

Por determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os passageiros de linhas interestaduais e internacionais serão atendidos pelo terminal da rodoviária da cidade de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A mudança decorre das enchentes que causaram destruição no Rio Grande do Sul. O embarque dos passageiros em Porto Alegre está sendo realizado no terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia. Os usuários serão conduzidos até a cidade de Osório e, de lá, seguirão nos veículos de suas respectivas empresas. As fortes chuvas inundaram completamente a Estação Rodoviária de Porto Alegre.

A ANTT e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) definiram o terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, como ponto de embarque, por se tratar de um local mais adequado para organizar o fluxo dos ônibus intermunicipais. São disponibilizados ônibus, em horários fixos, para o embarque de passageiros. A intenção é orientar as empresas de transporte intermunicipal e interestadual a utilizarem a ERS-040 para o deslocamento.

Desde o início da semana, a ANTT e outros órgãos do Rio Grande do Sul estão empenhados em viabilizar um terminal temporário de embarque e desembarque, em uma zona fora de perigo, para que seja regularizada a prestação de serviço do transporte interestadual de passageiros.