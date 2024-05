Primeiro hospital de campanha de Porto Alegre começa a funcionar nesta terça-feira às 19h

O primeiro hospital de campanha de Porto Alegre começará a receber pacientes a partir das 19h desta terça-feira (14). A viabilização da estrutura é uma iniciativa do Ministério da Saúde, representado pela Força Nacional do SUS, em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A chegada do hospital se deu a partir de uma solicitação da prefeitura de Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: Abastecimento de água de hospitais ainda depende de estação de bombeamento

A estrutura foi instalada junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Zona Norte da Capital, e chega como alternativa para desafogar as instituições hospitalares que vêm sofrendo com a uma grande demanda de pacientes.

Em declaração dada exclusivamente ao Jornal do Comércio, a assessoria do Ministério da Saúde informou que o local funcionará 24h por dia, com uma equipe de seis médicos , três enfermeiros e oito técnicos. De acordo com a assessoria do Grupo Hospitalar Conceição, a estrutura conta com três consultórios e uma sala de medicação com 12 poltronas para atender os pacientes.

Este é o quarto hospital de campanha que o Ministério da Saúde traz para o Rio Grande do Sul. "São estruturas do Ministério da Saúde que são deslocadas graças a Força Aérea Brasileira (FAB) que está priorizando esse auxílio ao Rio Grande do Sul", avalia o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.

"Esses hospitais de campanha funcionam com profissionais do Ministério da Saúde através da Força Nacional do SUS em colaboração com o Estado e os municípios nos quais esses locais irão atender os pacientes", afirma o secretário.