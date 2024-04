Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 20 a 26 de abril

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 20 e 26 de abril de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Vendendo 25 mil lanches por mês, xis abre nova unidade no Menino DeusCom investimento de mais de R$ 1 milhão, a loja é a quinta operação do Soberano na Capital. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Gabriel Santini Pompeo/Soberano/Divulgação/JC.2. Zaffari deve abrir primeiro Cestto de Porto Alegre até o Dia das MãesPorte da loja do futuro atacarejo chama a atenção em meio ao bairro da Zona Sul da Capital. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Tramontina terá 150 mil produtos em mega liquida em maioOutlet vai ter 150 mil itens para venda com descontos de 20% a 50% e preço a partir de R$ 5,00. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tramontina/Divulgação/JC.