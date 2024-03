JC Te Lembra: indústria no RS, PIB, manifestação na Paulista, Cosud e Esqueletão

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

indústria do Rio Grande do Sul começou o ano com ritmo lento , conforme balanço divulgado pela Fiergs. Mas a expectativa dos empresários gaúchos é de crescimento na demanda e no emprego nos próximos seis meses.

PIB fechou o ano com um crescimento de 2,9% , totalizando R$ 10,9 trilhões. A alta foi impulsionada pelo recorde da Agropecuária, que teve crescimento de 15,1% no ano passado na comparação com 2022.