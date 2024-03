Cosud inicia mirando a formalização do consórcio

O 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) iniciou nesta quinta-feira (29), com a inauguração solene, e se estende até este sábado em Porto Alegre. A abertura foi conduzida pelo governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) e teve a presença de outros três chefes de executivos estaduais: Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM: Governadores de Sul e Sudeste rechaçam ideologia no Cosud

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chega a Porto Alegre apenas nesta sexta-feira (1), mesmo dia que desembarca na capital gaúcha Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro. O catarinense Jorginho Mello (PL) não comparecerá ao evento, após ter sentido uma indisposição, conforme informou sua assessoria de imprensa.

Com três dos sete governadores de estados que compõem o Cosud ausentes na abertura oficial, as rodadas de articulação devem se intensificar a partir desta sexta-feira. Como disse Leite em seu discurso de abertura, os chefes dos executivos miram formalizar o bloco. "Pretendemos fechar o estatuto para tornar o Cosud uma entidade formal, que vai nos trazer vários benefícios e possibilidade de ações integradas através do consórcio formalizado", disse brevemente o governador gaúcho ao abrir o evento.

O objetivo do grupo é conseguir acertar os termos e cargos do consórcio neste encontro no Rio Grande do Sul. Ao Jornal do Comércio, Leite afirmou que o bloco pretende alinhar o estatuto e, caso haja consenso, enviar para registro após o evento.

"É uma grande oportunidade. Estamos fazendo o que outras regiões já fizeram. Veja o consórcio do Nordeste como funciona bem, o do Centro-Oeste como funciona bem. Estamos dando um grande passo, que não foi dado antes pois temos estados grandes, que se acham autosuficientes para resolverem seus problemas, mas essa integração é necessária", disse Renato Casagrande, governador do Espírito Santo.

"O Cosud está para os atuais governadores o que o BRDE foi na década de 1960. Quando Ney Braga, governador do Paraná, Celso Ramos, de Santa Catarina, e (Leonel) Brizola se juntaram, foi um grande fato, e hoje se transformou numa grande potência. Penso que o Cosud é mais ou menos isso, passou a ser um grande consórcio formal, após os projetos aprovados na Assembleia Legislativa. E agora no Rio Grande do Sul, vamos fazer esse estatuto", discursou empolgado Ratinho Júnior, governador paranaense.

O mineiro Romeu Zema falou sobre o princípio do Cosud e sobre a pujança dos estados que formam o bloco. "Iniciou como entidade informal. Após a pandemia, começamos com esses encontros, primeiro no Rio de Janeiro, e decidimos pela formalização. A união traz força, e o consórcio nunca foi formalizado. Enquanto isso, vimos outras uniões, com peso muito menor, conseguirem avançar. Temos 70% da produção do Brasil. Se fôssemos um País, acho que só perderíamos para o México na América Latina. É um grupo muito representativo, que pode contribuir muito para o desenvolvimento do Brasil."

O Cosud prossegue nesta sexta-feira com a expectativa da chegada de Tarcísio de Freitas e de Cláudio Castro. Após reuniões de grupos técnicos, a serem realizadas durante a manhã, haverá três encontros de governadores: um às 11h, outro às 14h e o último às 16h. À noite, será realizado um coquetel de confraternização no Palácio Piratini. Além da formalização do consórcio, as principais pautas que serão discutidas são segurança pública e meio ambiente.