Com times reservas, São Luiz bate o Grêmio e conquista a Recopa Gaúcha

Com equipe reserva, o Grêmio foi derrotado pelo São Luiz, que conquistou o título da Recopa Gaúcha nesta quarta-feira (28). A primeira taça em disputa no calendário do futebol gaúcho escapou das mãos da equipe de Renato Portaluppi, que não esteve à beira do gramado - por ter ficado em Porto Alegre com os titulares -, dando lugar a Alexandre Mendes. Com a vitória por 2 a 0, o time de Ijuí garante a taça da Recopa pela primeira vez em sua história.



Lambendo as feridas após a derrota no clássico Grenal, o Grêmio enviou a campo uma equipe completamente reserva, com apenas Nathan Fernandes e André Henrique, que entraram na reta final do jogo contra o Inter. Mesmo se tratando de um time de suplentes, o auxiliar Alexandre Mendes escalou algumas novidades, como a estreia do lateral-esquerdo Maik e a presença do zagueiro Gustavo Martins, dessa vez atuando como volante compondo o meio-campo com Ronald e Nathan. Já o São Luiz, preocupado com o Campeonato Gaúcho, preservou grande parte dos seus titulares do meio para frente.



O gramado pesado do estádio 19 de Outubro prejudicou a qualidade da partida, com o início de jogo marcado pelos erros de passe. Os primeiros dez minutos de jogo foram de superioridade da equipe de Ijuí. Marcando forte e recuperando a bola ainda no ataque, o São Luiz construiu a primeira chance de gol em um cruzamento de Márcio Duarte pelo lado esquerdo que desviou em Fábio, mandando a bola em direção ao gol e obrigando o goleiro Caique a fazer uma grande defesa. A primeira chegada perigosa do tricolor também surgiu através de um cruzamento. Aos 15, Fábio foi ao ataque e cruzou na cabeça de Nathan, que só parou na boa defesa do goleiro Raul.



Aos 28, João Victor fez grande jogada, driblando três jogadores e invadindo a área tricolor, mas finalizou por cima da meta de Caique, sem perigo. Três minutos depois, Galdino encontrou André Henrique infiltrando na zaga do São Luiz, que também chutou para fora.



A partida começou a ganhar ritmo a partir dos 30, com uma tentativa de Galdino de longe, onde Raul apenas acompanhou. Leandro Córdova respondeu da mesma maneira, cortando da direita para o meio e arriscando de longe para defesa de Caíque. Aos 38, foi a vez de Natã criar grande oportunidade para o Grêmio. Após cobrança de falta, o zagueiro subiu entre dois defensores rubros e exigindo o goleiro do São Luiz a fazer mais uma bonita defesa.



A partida que já estava difícil e ficou ainda mais complicada após Bruno Uvini jogar contra a própria meta, nos acréscimos do primeiro tempo. João Victor foi à linha de fundo, cruzou rasteiro e o defensor foi infeliz no corte, tirando do alcance de Caíque.



O segundo tempo iniciou sem mudanças no Grêmio, mas o São Luiz quase ampliou o placar a partir de uma substituição. Borasi entrou no lugar de Leandro Córdova e logo no primeiro toque já mostrou ser efetivo. Em infiltração, ele recebeu atrás da zaga gremista e bateu Caíque, mas o assistente marcou impedimento duvidoso e anulou o gol do São Luiz.

Vendo um Grêmio apagado em campo, aos dez minutos, Alexandre Mendes sacou Natã, Galdino e Nathan Fernandes — que saiu sentindo dores na coxa — para a entrada de Araujo, Besozzi e Rubens, em busca do empate. A partida mudou de cenário, com o São Luiz apostando nos contra-ataques e nos erros de um Grêmio ansioso.



Sem inspiração por parte do Tricolor, a equipe rubro seguiu criando chances. Aos 23, um cruzamento venenoso que partiu da esquerda encobriu Caíque, que conseguiu se esticar e fazer a defesa. Até que aos 26, os donios da casa ampliaram a vantagem, em uma assistência de Borasi. O cruzamento perfeito de trivela do argentino encontrou Gabriel Pereira sozinho na área, que bateu por cima do arqueiro gremista, definindo o resultado e o titulo para o time do interior.



As equipes agora se voltam para a última rodada Campeonato Gaúcho e retornam ao campo no sábado. O Grêmio recebe o Guarany, em Porto Alegre, enquanto o São Luiz enfrenta o Santa Cruz, no seu estádio, em Ijuí.



São Luiz (2) Raul, João Victor. Ricardo Thalheimer, Wesley, Márcio Duarte; Lucas Hulk, Ramires (Gabriel Davies), e Felipe Baiano (Dal Pian); Leandro Cordova (Borasi), Lucas Souza (Gabriel Pereira) e Gabriel Morbeck (Yan Phillipe). Técnico: Alessandro Telles.

Grêmio (0) Caíque; Fabio, Natã (Araujo), Bruno Uvini e Maik; Gustavo Martins, Ronald (Jardiel) e Nathan (Cheron); Galdino (Rubens), Nathan Fernandes (Besozzi) e André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein.