Inter vence o ASA-AL fora de casa e avança na Copa do Brasil

Mesmo sem brilho, o Inter volta de Alagoas com a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil na mala. Nesta quarta-feira (28), em sua estreia na competição, o Colorado visitou o ASA de Arapiraca, no Fumeirão, e saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0. Agora, os gaúchos encaram o Nova Iguaçu-RJ, que goleou o Itabuna-BA por 8 a 0, fora de casa, também nesta quarta.

Dois minutos de jogo foram suficientes para a primeira chance dos mandantes aparecer. Em uma presepada de Igor Gomes, que recuou curto para Anthoni, o atacante Wesley interceptou e deixou Didira de frente para o gol. A sorte colorada foi que o volante bateu por cima.

E se um precisou de dois minutos para assustar, o outro precisou de cinco para abrir o marcador. Em cobrança de escanteio curto, Alario fez o clássico gol de centroavante, dominando próximo a pequena área, no primeiro pau, e batendo no giro, sem chances para o goleiro Bruno Pianissola: 1 a 0 Inter.

Na sequência, gol impedido dos alagoanos. Gabriel fez jogada individual pela esquerda e bateu cruzado de longe. Keliton, muito a frente da última linha, completou. Aos 30, o próprio Gabriel bateu falta da quina da grande área, próxima ao ângulo, parando em Anthoni, bem posicionado.

A partida do time de Coudet até os 30 minutos foi atípica, marcada por erros individuais e muita dificuldade para sair jogando com a bola no chão. O ASA se mostrou corajoso, e incomodou os comandados do técnico argentino, que acostumados a pressionar e jogar no campo adversário, ficaram acuados pela surpreendente postura dos donos da casa.

Depois, com o oponente baixando suas linhas, o Alvirrubro se soltou. Aos 35, na primeira jogada construída de pé em pé, chegou com um passe de Mauricio para Alario, que fez a parede para Bruno Henrique chegar finalizando na rede pelo lado de fora.

Na reta final da primeira etapa, se infiltrou com Mauricio pela direita, que cruzou rasteiro para Wanderson completar. O camisa 11, no entanto, estava marcado, e apenas conseguiu desviar na pequena área, desperdiçando a oportunidade.

Na volta do intervalo, o jogo ficou oferecido aos visitantes, que fizeram o segundo aos 10 minutos. Com espaço para trabalhar pela direita, Mauricio levantou na área para Wanderson, que escorou de cabeça para Vitão completar à queima roupa com o goleiro.

Mais recuados, os gaúchos souberam aproveitar a vantagem e escapar em velocidade. Foi assim aos 25, de Mauricio para Alan Patrick, e do camisa 10 para Lucca, na grande área. No entanto, o jovem atacante perdeu a passada, e tentou se recuperar com uma finalização de calcanhar, que passou rente a trave, para fora.

A equipe alvinegra voltou a assustar aos 33, em arrancada de Thiaguinho pela esquerda, acionando Paulinho do outro lado. O lateral chegou empolgado, de frente para o gol, mas errou o alvo.

Com calma, o time de Chacho não cedeu mais espaços e o confronto não teve novas oportunidades, se encerrando aos 48 minutos. Agora, o Inter volta o foco para o Campeonato Gaúcho, enquanto espera a eliminatória com os cariocas, pelo torneio nacional.

ASA-AL (0) Bruno Pianissola; Paulinho, Roni Lobo, Bennê e Gabriel; Allef (Thiaguinho), Colina e Didira (Júnior Viçosa); Kéliton, Flávio Souza (Anderson Feijão) e Wescley. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Inter (2) Anthoni; Bustos, Igor Gomes, Vitão e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Rômulo), Mauricio (Wesley) e Wanderson; Alan Patrick e Alario (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Tiaggo Americano Labes.