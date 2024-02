Inter vira sobre o Grêmio e vence o primeiro Grenal da temporada

No primeiro Grenal da temporada, o Inter bateu o Grêmio pelo placar de 3 a 2, diante de mais 45 mil torcedores no Beira-Rio, que registraram o maior público do clássico no estádio, desde a reforma para a Copa do Mundo. Com o triunfo na 10ª rodada, o Colorado garante a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho, enquanto o Tricolor está com o 2º lugar na tabela assegurado. Portanto, as equipes vão a campo na última rodada apenas para cumprir tabela.

Apostando em escapadas pontuais, os visitantes abriram o placar aos 15 minutos, em um erro bisonho de Renê. Reinaldo rifou a bola para a grande área, e o lateral-esquerdo se atrapalhou na antecipação e empurrando-a para o fundo do próprio gol.

A resposta alvirrubra veio em seguida, e de Alan Patrick para Maurício, os comandados de Eduardo Coudet chegaram ao gol de Marchesín. O camisa 27 recebeu livre na intermediária e arriscou de longe, com um chute rasteiro rente à trave para igualar o marcador.

Um minuto depois, Bruno Henrique escapou pela direita e acionou Alan Patrick próximo a pequena área. O capitão colorado estava bem marcado e mandou por cima do travessão ao tentar concluir de primeira. Na sequência, o jogo ficou amarrado. O time de Chacho manteve a posse e procurava furar a retranca dos gremistas, que bem postados, resistiram à primeira etapa sem novos sustos.

Os primeiros 45 minutos ficaram marcados por uma postura firme das duas equipes, que exageraram na força em algumas faltas. O árbitro Anderson Daronco, no entanto, segurou os cartões. Apenas Reinaldo foi advertido com um amarelo, por reclamação.

Na volta do intervalo, os mandantes quase marcaram com Valencia, logo aos quatro minutos. O equatoriano recebeu próximo à marca do pênalti, cortou para a direita e soltou a bomba, interceptada pela defesa.

No entanto, o Grêmio, com Villasanti, foi muito mais letal. O volante apareceu como elemento surpresa, passou pelo meio de Vitão e Renê e, com toda a frieza, deslocou o goleiro Anthoni na saída.

Correndo atrás do placar pela segunda vez no confronto, o Inter quase empatou aos 15, em um chute de Wanderson que desviou em Aránguiz, pegando Marchesín no contrapé. O arqueiro argentino se recuperou no lance e conseguiu tirar em cima da linha. Porém, quatro minutos depois, Alario – estava em campo há 40 segundos –, recebeu de Maurício com liberdade para dominar, girar e bater no canto, empatando o duelo.

Com tudo igual no marcador, os times equilibraram o embate e alternaram os domínios. Mesmo sem muita criatividade no último terço, a estrela de Alan Patrick apareceu aos 48 minutos. O camisa 10 deixou Kannemann para trás e foi derrubado pelo zagueiro argentino ao entrar na grande área. Pênalti marcado.

O próprio Alan pegou a bola e foi para cobrança. Frio, ele deslocou Marchesín e garantiu a vitória para os donos da casa. Sem tempo para mais nada, Daronco apitou o fim da partida aos 58 minutos da segunda etapa.

Inter (3) Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz (Rômulo), Bruno Henrique (Alario), Maurício (Lucca) e Wanderson (Wesley); Alan Patrick e Valencia (Bruno Gomes). Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio (2) Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Du Queiroz e Dodi (Pavón); JP Galvão (André Henrique) e Gustavo Nunes (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Anderson Daronco.