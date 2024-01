Resumo da semana: temporal no RS, pontos sem luz e dívida do Estado com a União

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul 266 mil pontos seguem sem luz no Estado A semana foi marcada peloentre a terça (16) e a quarta-feira (17). Até a manhã desta sexta-feira (19),, sendo a maioria na Região Metropolitana de Porto Alegre.

temporal causou a morte de um morador de Cachoeirinha Com ventos de até 120 km/h, o. De acordo com a Defesa Civil, o homem foi atingido pela marquise de um supermercado que caiu com a força do vento.

abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Na política, a bancada do PT protocolou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS) apara apurar a qualidade no atendimento da CEEE Equatorial. A empresa é responsável pelo atendimento de 3,6 milhões de pessoas na área concedida.

dívida do Rio Grande do Sul com a União cresceu R$ 10,3 bilhões em 2023 em relação ao ano anterior. A alta registrada é a maior em 25 anos.