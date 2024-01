Grêmio visita o Caxias e Portaluppi deve mostrar algumas caras novas

Grêmio inicia sua trajetória no Campeonato Gaúcho esboço do que será a equipe de Renato Portaluppi em 2024. Com uma janela de transferências discreta, o Tricolor tem a missão de se manter competitivo em uma temporada importante, na qual o clube está de volta à Libertadores, principal competição do continente. De olho no heptacampeonato estadual, ofora de casa, contra o Caxias, às 16h30min deste sábado (20). O confronto no Centenário dará um. Com uma janela de transferências discreta, o Tricolor tem a missão de se manter competitivo em uma temporada importante, na qual o clube está de volta à

Com a pré-temporada a todo vapor, o grupo gremista segue treinando no CT Luiz Carvalho, e encerra a preparação nesta sexta-feira pela manhã, antes de ir a Caxias do Sul, no início da tarde. A principal atividade desta semana ocorreu na terça, quando foi realizado um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande, a primeira oportunidade do técnico tricolor esboçar uma equipe titular. O placar foi de 9 a 0 para o Grêmio.

A escalação de Portaluppi deve contar com Caíque (Marchesín); João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. O capitão Kannemann, titular absoluto da defesa, deve ser poupado para que o jovem Gustavo Martins receba mais minutos. Com a saída de Bruno Alves, ele sobe uma posição na hierarquia do setor. O único desfalque é o uruguaio Carballo, que se recupera de uma cirurgia feita no púbis durante as férias.

Dos três reforços, apenas o volante Dodi não deve começar jogando. O atleta de 27 anos disputa vaga com Villasanti e Pepê, e tende a compor elenco ao longo da temporada, que terá um calendário apertado. Além disso, o primeiro, junto de Carballo, que também atua pelo meio – costuma brigar com Cristaldo pelo posto de titular, desfalcam o clube no período da Copa América, defendendo Paraguai e Uruguai, respectivamente.

Marchesín e Soteldo são vistos como solução para o gol e a ponta-esquerda. O venezuelano, junto de Dodi, tinha sua apresentação marcada para esta quinta-feira, mas ela foi adiada para esta sexta, por conta da falta de luz no CT Luiz Carvalho, em decorrência do temporal que atingiu Porto Alegre na terça. Caso a energia volte a tempo, eles serão apresentados às 12h30min.

Já o goleiro argentino, apresentado ainda nesta semana, é dúvida. Caíque foi titular no jogo-treino e desponta como opção para proteger a meta dos visitantes. Mesmo assim, o arqueiro recém chegado do Celta de Vigo, da Espanha, não deve demorar para assumir o posto e se firmar como um dos pilares do time.