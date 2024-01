Venezuelano Soteldo será apresentado pelo Grêmio nesta quinta-feira

Com a largada da temporada cada vez mais próxima, o Grêmio chega para a estreia do Campeonato Gaúcho com três reforços anunciados e a expectativa de engatar o heptacampeonato estadual. O goleiro Marchesín, o volante Dodi e o atacante Soteldo são as caras novas no Tricolor.

a principal atração é Soteldo. Anunciado no dia 22 de dezembro, ele ainda não foi apresentado oficialmente para o torcedor. A tradicional entrega da camisa seguida de uma entrevista coletiva estava marcada para esta quarta-feira, mas acabou sendo adiada para esta quinta, por conta dos estragos causados pelo temporal que assolou Porto Alegre na noite de terça-feira CT Luiz Carvalho amanheceu sem luz. Destes,. Anunciado no dia 22 de dezembro, ele ainda não foi apresentado oficialmente para o torcedor. A tradicional entrega da camisa seguida de uma entrevista coletiva estava marcada para esta quarta-feira, mas acabou sendo adiada para esta quinta, por conta dos. O

LEIA MAIS: Grêmio entra no Campeonato Gaúcho mirando ampliar hegemonia estadual

O venezuelano é figurinha carimbada no futebol brasileiro, por conta das marcantes temporadas em que defendeu o Santos. Em 2020/21, ele foi um dos principais nomes que levou o Peixe à final da Libertadores, quando perderam para o Palmeiras na decisão. Agora, em 2023, o jogador de 26 anos foi rebaixado com o alvinegro praiano, e acabou deixando o clube pela porta dos fundos, por empréstimo, até o final deste ano.

No Grêmio, o camisa 10 de sua seleção herdará a lendária camisa 7, vestida pelo atual treinador Renato Portaluppi e por outros grandes ídolos da história tricolor. Com a saída de Ferreira para o São Paulo, ele deve assumir a titularidade absoluta da ponta-esquerda, deixando suas primeiras impressões no duelo deste sábado, contra o Caxias, às 16h30min, no Centenário, pela primeira rodada do Gauchão.

No mercado de transferências, a expectativa é de que o clube se movimente mais. Para os padrões do futebol brasileiro, três reforços para encarar uma temporada de quatro competições é considerado pouco. Por isso, a gestão Alberto Guerra optou por antecipar algumas receitas para ganhar força na janela, que está com os valores inflacionados.

LEIA MAIS: Novela Campaz tem nova reviravolta e colombiano não deve ficar no Grêmio

Recentemente, o clube foi atrás de Felipe Jonathan, lateral-esquerdo do Santos que sofreu uma grave lesão no joelho e pouco atuou em 2023. Foram apenas nove jogos com a camisa do clube. Na mesma Libertadores em que Soteldo foi destaque, o defensor também foi titular absoluto de sua posição. A proposta gremista foi cerca de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos. Os paulistas recusaram a oferta, e os gaúchos estudam subir os valores da negociação.