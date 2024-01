Novela Campaz tem nova reviravolta e colombiano não deve ficar no Grêmio

Mesmo depois de uma nota oficial divulgada pelo Grêmio na segunda-feira (15) garantindo sua presença no clube em 2024, o meia-atacante Jaminton Campaz protagonizou mais uma reviravolta e não deve ficar no Tricolor. O colombiano, que esteve emprestado para o Rosário Central na temporada passada, teve 50% de seu passe comprado pelos argentinos por US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,75 milhões), mas não havia chegado em um acordo salarial para permanecer em definitivo.

Por conta das desavenças entre as partes, o jogador de 23 anos teve seu retorno a Porto Alegre anunciado, e realizou, nesta terça-feira, exames médicos que antecederiam sua integração com o restante do grupo, no CT Luiz Carvalho. No entanto, o Rosário enviou uma nova proposta salarial para Campaz, que aceitou a oferta que deve sacramentar sua permanência no futebol argentino. Os gaúchos esperam o envio de documentos para oficializar a liberação.

O Grêmio segue com 40% do passe do atleta, enquanto os outros 10% pertencem ao próprio meia-atacante. No ano passado, ele disputou 43 partidas e marcou 10 gols, além de fornecer oito assistências, se sagrando campeão da Copa da Liga Argentina. Na época de sua contratação, Campaz custou US$ 4 milhões (R$ 21 milhões pela cotação do período), se tornando a maior contratação da história do clube. Depois, Cristaldo, por US$ 4,5 milhões (R$ 24 milhões), assumiu o posto.