Grêmio recusa proposta do Braga pelo zagueiro Gustavo Martins

Depois de anunciar três reforços importantes e assegurar a permanência de nomes com grande minutagem em 2023, o Grêmio segue no mercado atrás de peças que elevem o patamar da equipe e cheguem para jogar. Marchesín e Soteldo chegam como titulares absolutos, e de acordo com o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, o foco é um centroavante de destaque. O volante Dodi, que completa a lista dos recém-chegados, deve brigar por posição no meio de campo.

A investida mais recente do Tricolor foi em Rogelio Funes Mori, que pertencia ao Monterrey e decidiu permanecer no México, assinando com o Pumas. O nome de Luis Muriel, colombiano que atua na Atalanta-ITA, também foi ventilado, mas o negócio não deve sair.

Em paralelo, a direção recusou uma proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do zagueiro Gustavo Martins. Aos 21 anos, o defensor deve receber mais oportunidades no time titular depois que Bruno Alves não teve seu contrato renovado e deixou o clube. Além dele, o técnico Renato Portaluppi tem a sua disposição para o setor Kannemann, Geromel, Rodrigo Ely e Bruno Uvini.