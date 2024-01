Grêmio anuncia contratação de goleiro argentino

O Grêmio tem um novo goleiro para a temporada 2024. O argentino Agustín Marchesín, 35 anos, chega para assumir a titularidade da camiseta número 1 do Tricolor.

O Grêmio teve um ano de turbulência embaixo das traves. Gabriel Grando foi titular durante praticamente toda a temporada de 2023, perdendo a preferência do técnico Renato POrtaluppi nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, quando Caíque assumiu a titularidade.

Marchesín atuou no Celta de Vigo, da Espanha, nos últimos dois anos. Antes disso, defendeu as cores do Lanús (2006-2015), do Santos Laguna-MEX (2015-2016), do América-MEX (2017-2019) e do Porto (2019-2022). O goleiro também jogou pela seleção argentina, onde conquistou a Copa América de 2021.

Após a realizações de exames médicos, o jogador irá assinar com o clube até o final de 2025.

Confira os títulos conquistados pela nova contratação gremista:

Campeonato Argentino (2007)

Copa Sul-Americana (2013)

Campeonato Mexicano (2015)

Campeão dos Campeões (2015)

Campeonato Mexicano (2018)

Bicampeonato Português (2019/2020 e 2021/2022)

Bicampeonato da Taça de Portugal (2019/2020 e 2021/2022)

Super Taça de Portugal (2022)

Copa América (2021)