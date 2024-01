Grêmio entra no Campeonato Gaúcho mirando ampliar hegemonia estadual

Ostentando uma das maiores hegemonias da história do torneio, o Grêmio embarca no Gauchão com os olhos fixos no heptacampeonato, feito que alcançou apenas uma vez, entre os anos 1962 e 1968. Apostando na continuidade da comissão técnica e na base do elenco vice-campeão brasileiro na última temporada, o Tricolor promete seriedade para conseguir manter o padrão de vitórias.

Além de ser uma das maiores sequências da história do clube, o marco também representa a segunda maior hegemonia estadual em todo o Brasil, ficando atrás apenas do São Raimundo, no Campeonato Roraimense.

Em meio a essa série de conquistas, por diversas oportunidades o Imortal não foi apontado como o grande favorito ao título antes do início do torneio, porém, dentro das quatros linhas, soube se impor. Para o vice-presidente de futebol tricolor, Antônio Brum, este pode ser um ingrediente adicional na busca pelo sucesso na competição desse ano.

"Sempre que atribuem favoritismo a outros times, buscamos evidenciar, por meio do nosso trabalho, a força que possuímos. Encaramos o Gauchão com extrema seriedade, convictos de nossa capacidade para conquistar essa taça, assim como fizemos nos últimos anos e, o heptacampeonato, seria muito importante para consolidar nossa hegemonia regional", destaca o dirigente.

Para os primeiros jogos desta temporada, o Tricolor já terá à disposição os três atletas contratados na atual janela de transferências: o goleiro Marchesín, o atacante Soteldo e o volante Dodi. Do trio, os dois primeiros chegam com status de titularidade. Por outro lado, Luis Suárez e Ferreira, que se transferiram para Inter Miami e São Paulo, respectivamente, e Felipe Carballo, que se recupera de cirurgia no púbis, são as baixas em relação ao time que terminou o Brasileirão em 2023.

A demora na busca pelo substituto de Suárez tem causado uma certa desconfiança no torcedor gremista mas, de acordo com Brum, esse nome deve ser anunciado ao longo da disputa do Estadual. Em paralelo, o dirigente celebra como um reforço a permanência de Renato Portaluppi no comando técnico.

"Claro que pretendemos sempre nos reforçar o mais rápido possível, mas, como a janela de transferências vai até março, estamos tranquilos quanto a chegada reforços em meio à competição. Por outro lado, temos total confiança no segmento do trabalho realizado pelo Renato e na manutenção do grupo que nos levou longe no ano passado" afirma.

Em meio a uma temporada repleta de desafios, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o vice-presidente vê como essencial a utilização das categorias de base para não sobrecarregar fisicamente os jogadores do time principal. "Teremos muitos jogos ao longo da temporada e, nesse contexto, nossa categoria de base surge com alternativa tanto para descansar os titulares, quanto para revelar jovens talentos. Temos o planejamento de dar oportunidades para esses jogadores agora no Gauchão, principalmente os que já estão no profissional e aqueles que tem obtido destaque na Copinha", finaliza Brum.

O elenco principal retornou das férias há poucos dias, em 8 de janeiro, e não terá muito tempo para se preparar fisicamente para os primeiros jogos. Porém, estarão presentes no primeiro desafio da temporada, diante do Caxias, no próximo sábado (20), às 16h30min, no Estádio Centenário, naquela que será a reedição da final do Gauchão de 2023.