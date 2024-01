Com novo formato, Gaúchão 2024 começa no próximo dia 20

Dado o pontapé inicial no ano de 2024, a contagem regressiva para o retorno dos clubes aos gramados já começou. Como é de praxe, o primeiro grande desafio do calendário do futebol brasileiro será o campeonato estadual, no caso do Rio Grande do Sul, o Gauchão. Nesta terça-feira, o Jornal do Comércio dá início a uma série de reportagens dedicadas a apresentar a edição deste ano do torneio, marcada para começar em 20 de janeiro, fornecendo uma visão individual e detalhada de todos os 12 clubes da elite gaúcha, juntamente com as regras e o formato que moldarão a competição.

Em 2024, o Campeonato Gaúcho terá mudanças. Após a disputa da fase inicial, onde todas as equipes se enfrentarão em turno único no formato de pontos corridos, os oito primeiros colocados avançarão para a etapa eliminatória, a começar pelas quartas de final. Ademais, mantém-se a regra para o descenso: os dois últimos colocados da primeira fase estarão rebaixados à Divisão de Acesso.

Até o ano passado, o número de times que se classificavam para a segunda fase era quatro, e esses avançavam diretamente às semifinais. A mudança deste ano ocasionará na adição de uma data a mais reservada para a disputa do Gaúchão, que agora passa de 15 para 16 jogos, ocupando o limite de datas disponibilizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Às quartas de final serão decididas em jogo único, na casa do time de melhor campanha na fase inicial, que jogará pelo empate. Já as semifinais e a final, serão disputadas em formato de ida e volta, sem a regra do gol qualificado, e em caso de empate no saldo de gols, a decisão irá para os pênaltis. O campeonato terá início no fim de semana de 20 de janeiro, com as finais agendadas para 31 de março e 7 de abril.

O uso do VAR será obrigatório durante todo o mata-mata. Antes disso, a decisão de utilizar o assistente de vídeo dependerá dos clubes envolvidos em cada jogo, que terão que arcar com os custos.

Os doze clubes que competirão pelo principal troféu do futebol gaúcho neste ano são: Avenida, Brasil-RS, Caxias, Grêmio, Guarany, Inter, Juventude, Novo Hamburgo, Santa Cruz, São José, São Luiz e Ypiranga. Os finalistas da Divisão de Acesso em 2023, Santa Cruz e Guarany, entram no lugar dos rebaixados Aimoré e Esportivo.

Atual hexacampeão, o Grêmio estreará diante do Caxias, no Estádio Centenário, reeditando a final de 2023. O Tricolor vai para o torneio em busca do heptacampeonato, feito que só atingiu entre os anos de 1962 e 1968.

Já o Inter, que tenta voltar a vencer o Gauchão depois de sete anos, tem o Avenida como primeiro desafio. O jogo será no Beira-Rio, mas terá portões fechados, devido a uma punição pela confusão que ocorreu no Estádio na semifinal do ano passado. Os jogos de estreia da dupla Grenal ainda não possuem data marcada, mas acontecerão entre os dias 20 e 21 de janeiro.

Nos últimos dois anos, o interior do Estado marcou presença na final do Gauchão, com Ypiranga e Caxias, respectivamente. Em 2024, esses clubes contam com a parceria de Juventude e São José como os principais postulantes a desafiar a hegemonia da dupla Grenal.

Os times da serra, estão vindo de um 2023 marcado por acessos. O Juventude, da B para A; O Caxias, da D para C. O Ypiranga tem se caracterizado nos últimos anos por sempre chegar pelo menos entre os quatro primeiros e vem de uma campanha sólida na Série C, enquanto o São José conta com a força do gramado sintético do Passo D'Areia e a manutenção do elenco que ficou muito próximo de ascender na terceira divisão nacional para alçar voos maiores.

A partir desta quarta-feira, cada clube será apresentado mais detalhadamente, formando assim, o Guia do Gauchão 2024.