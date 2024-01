Colombiano Jaminton Campaz retorna ao Grêmio

O meia-atacante colombiano Jaminton Campaz, 23 anos, está de volta ao Grêmio para a temporada 2024. Nesta segunda-feira (15), a direção do Tricolor divulgou nota informando que o jogador está retornando do Rosário Central, onde foi emprestado em 2023. Mesmo após a direção do clube de Santa Fé efetuar a opção de compra, o time argentino não chegou a um acordo com o colombiano para um novo contrato e, por isso, volta ao Grêmio onde deverá ser aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi na disputa de quatro competições do clube este ano: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América.

A direção do Grêmio informou que o Rosário Central executou a compra de 50% dos direitos econômicos do meia-atacante, como previsto em opção no contrato de empréstimo do atacante. Porém, atleta e o clube argentino não chegaram a um entendimento salarial e, dessa forma, Campaz retorna ao Grêmio, atual detentor do vínculo federativo. O jogador fará as avaliações rotineiras e ficará à disposição para os trabalhos de pré-temporada a partir desta terça-feira (16).

Em de dezembro de 2023, o Rosário Central realizou a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta por US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões na época). Antes disso, o Tricolor já tinha recebido US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões) pelo empréstimo. Campaz foi um dos destaques no Campeonato Argentino em 2023. O meia-atacante disputou 43 partidas e marcou 10 gols. O colombiano foi considerado um dos principais dribladores da competição. O colombiano chegou ao Grêmio em agosto de 2021. Naquela época, o clube gaúcho pagou US$ 4 milhões (R$ 21 milhões pela cotação do período) ao Tolima, da Colômbia. Na época, a contratação foi considerada a mais cara da história do Tricolor.

Na sua passagem pelo Grêmio, entre agosto de 2021 e janeiro do ano passado, Campaz realizou 60 jogos e marcou sete gols. Nasceu em Ibagué, na Colômbia, e iniciou a carreira no Tolima. Pela equipe, disputou 93 jogos, marcou 21 gols e conquistou dois títulos colombianos, em 2018 e 2021. O jogador foi convocado pela seleção principal da Colômbia onde disputou a Copa América no Brasil.