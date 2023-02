Após sondagem do Grêmio, Al-Hilal pede 44 milhões por Michael

O time saudita Al-Hilal definiu o valor para a venda do ponta-direita Michael, cerca de € 8 milhões (R$ 44 milhões). Para termos de comparação, o Grêmio pagou R$ 23,5 milhões em Campaz, uma das maiores contratações da história do clube. Michael, de 31 anos, é desejado pelo treinador Renato Portaluppi desde que jogou com ele no Flamengo e teve ótima relação com o jogador. No último sábado (18), após o empate contra o São Luiz, Renato afirmou que Michael mudaria o Tricolor de patamar. O técnico segue fazendo pressão pública para que a direção gremista adquira o atacante.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra afirmou, em entrevista, que não conseguirá todos os jogadores pretendidos por comissão técnica e torcida. Os dirigentes acreditam que o time já teve os reforços necessários, e só receberá novos atletas se houver uma negociação pontual. O próprio jogador está apalavrado com Renato, mas o Al-Hilal não está negociando seus jogadores no momento, pois ainda sofre com a limitação imposta pela Fifa, o Transfer Ban.

O grande problema do Grêmio tem relação com o grupo de jogadores. Enquanto conta com mais de dez meio-campistas, o ataque tem falta de ponteiros para dar auxilio a Luis Suárez. O melhor jogador pelas pontas é Ferreira, que vem sofrendo com seguidas lesões e é uma promessa há anos. Além dele, há Everton Galdino e Gustavinho. Entretanto, esses atletas não possuem as características de Michael, velocidade, drible e capacidade para quebrar linhas. Esse estilo de atacante é essencial para o funcionamento do esquema de Portaluppi.

A direção gremista busca por alternativas para o ataque, mas Renato segue irredutível quanto ao nome necessário. Além disso, o Palmeiras também tem interesse em Michael. O alviverde já realizou duas tentativas de tirar o jogador do mundo árabe, e chegou a oferecer € 5 milhões (R$ 27,6 milhões), mas teve a proposta recusada.