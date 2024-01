Sem a torcida, Inter recebe o Avenida na estreia do Estadual

largada do Campeonato Gaúcho Inter volta ao Beira-Rio neste domingo (21) para encarar o Avenida, às 16h, pela primeira rodada do Estadual. O confronto, sem a presença de público por conta da punição imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) referente à briga entre os jogadores contra o Caxias, na semifinal do ano passado, marca a oportunidade do técnico Eduardo Coudet ver os novos reforços em ação. Com ainaugurando uma temporada de grandes pretensões, o(21) para encarar o Avenida, às 16h, pela primeira rodada do Estadual. O confronto,por conta da punição imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) referente à briga entre os jogadores contra o Caxias, na semifinal do ano passado, marca a oportunidade do técnico Eduardo Coudet ver os novos reforços em ação.

Os quatro nomes apresentados pelo Colorado já estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e devem ser titulares. O goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o atacante Alario vem treinando normalmente sob o comando de Chacho e despontam como principais atrações na retomada do calendário brasileiro.

No caso do arqueiro, ele terá a missão de substituir o uruguaio Sergio Rochet, que voltou a sentir dores na região do tórax e está no departamento médico. Além dele, o volante Matheus Dias – desconvocado da seleção brasileira pré-olímpica, também é baixa por lesão. Ainda no campo dos desfalques, Alan Patrick e Mercado, suspensos, e Maurício, à serviço da Canarinho no pré-olímpico, fecham a lista.

A suspensão dos dois colorados se dá pelo mesmo motivo que o jogo terá os portões fechados: a briga com o Caxias. Alan Patrick e Mercado, capitão e vice-capitão da equipe, respectivamente, se envolveram na confusão e estão fora por duas partidas. A punição era, inicialmente, de seis duelos, mas foi reduzida pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) nesta quinta-feira. A procuradoria do TJD recorreu da decisão e um novo julgamento está marcado para o dia 25 de janeiro.

Para encarar o Avenida, Chacho deve ir a campo com o que tem de melhor. O grupo segue treinando no CT Parque Gigante e encerra a preparação nesta sábado à tarde. O onze inicial do comandante argentino deve conter Ivan; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Valencia e Alario.