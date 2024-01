Rochet sente desconforto e está fora da estreia do Inter no Gauchão

Destaque da reta final de 2023, o goleiro Sergio Rochet não estará na estreia do Inter em 2024. Em nota divulgada pelo clube nesta terça-feira (16), o uruguaio acusou um desconforto na região torácica após o treino, e está descartado do confronto com o Avenida, neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Ele será reavaliado semana, e por se tratar do início de temporada, não há pressa para o arqueiro voltar a campo.

Com isso, Ivan, reforço que veio do Corinthians após uma temporada emprestado ao Vasco - pouco jogou pois ficou na reserva de Léo Jardim -, deve assumir a titularidade nas primeiras rodadas do Estadual. Além dele, Keiller e Anthoni correm por fora na disputa pelo posto.

O desconforto de Rochet pode ser associado à fratura na costela sofrida na reta final do ano passado. Mesmo lesionado, ele seguiu jogando tanto pelo clube quanto pela seleção, e só tratou do problema nas férias. O texto divulgado pelo Inter, no entanto, não explica se as dores atuais tem relação com a fratura.

Fora das quatro linhas, o clube segue com uma postura forte no mercado de transferência e em negociações avançadas para fechar as contratações de Thiago Maia e Rafael Borré. Além disso, o Colorado também está atento na busca por um lateral-esquerdo que chegue para brigar pela titularidade com Renê. Além do camisa 6, que está em negociações para renovar o contrato que se encerra no final deste ano, Thauan Lara é o único jogador da posição.

O jovem, no entanto, sequer está treinando com o restante do grupo e não deve ser utilizado por Chacho na temporada. O camisa 36 está trabalhando sozinho no CT de Alvorada a fim de melhorar sua condição física. Não há nenhuma questão disciplinar para ele estar afastado.