Thiago Maia é liberado de pré-temporada do Flamengo após avanço com Inter

O volante Thiago Maia foi liberado da pré-temporada do Flamengo e está bem próximo de acertar com o Inter. O volante não viajará com a delegação rubro-negra para Manaus e nem para os Estados Unidos. O clube carioca enfrenta o Audax, nesta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia, e depois fica de 18 a 30 de janeiro nos EUA, onde enfrentará o Philadelfia Union, no dia 21, e o Orlando City, no dia 27.

O jogador de 26 anos acerta os últimos detalhes para se transferir para o Colorado. Ele é um pedido do técnico Eduardo Coudet e é aguardado em Porto Alegre para exames médicos ainda esta semana. Ele chega para assumir o posto deixado por Johnny no time titular, após o jovem volante se transferir para o Betis, da Espanha.

Maia também negociou com o Corinthians, mas a transação estagnou e os gaúchos venceram a concorrência após iniciar atrás dos paulistas. O jogador vê com bons olhos a ida para o Inter, já que perdeu espaço no Flamengo na última temporada.