Inter encara Gauchão como obrigação após setes anos sem vencer

Lidando com a ânsia de seu torcedor para retomar o caminho dos títulos, o Inter inicia 2024 com o foco no Campeonato Gaúcho, que é tratado como prioridade absoluta para iniciar a temporada com uma taça no armário e mais estabilidade na disputa das principais competições. Protagonista na janela de transferências, o Colorado vem reforçando seu elenco com contratações pontuais, visando um grupo forte para suportar o desgastante calendário do futebol brasileiro.

Até o momento, foram anunciados quatro jogadores no Beira-Rio: o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario. No campo das especulações, o volante Thiago Maia e o atacante Rafael Borré são os nomes mais próximos de um acerto. As principais saídas ficam por conta de Nico Hernández e Johnny, que foram para San Lorenzo-ARG e Betis-ESP, respectivamente.

Apostando na manutenção da comissão técnica pelo segundo ano consecutivo - Mano Menezes se manteve no cargo em 2023 -, com Eduardo Coudet à frente da equipe, o vice-presidente de futebol, Felipe Becker, avalia as diferenças entre as montagens de elenco nos dois últimos anos.

“A principal diferença é que naquela ocasião não tínhamos condições financeiras e começamos a montar o grupo no primeiro semestre com nomes pontuais para completar o elenco, focando em negócios dentro da realidade do clube. Já este, estamos planejando o futebol desde outubro de 2023, e temos fluxo de caixa para contratar e estamos buscando no mercado nomes que mudem o patamar do time”.

Mesmo ativo e com a promessa de trazer nomes de peso, Becker entende que o Colorado já tem peças suficientes para brigar por todas as competições. Ao ser perguntado se o clube pretende fechar o plantel ainda nas primeiras rodadas do Estadual, o dirigente optou por não responder.

Sem vencer o Gauchão desde 2016, o Colorado vê a conquista do torneio como um passo de confiança para almejar objetivos maiores. “O pessoal chegou muito mais focado nesta pré-temporada, inclusive as novas contratações, que chegaram muito motivadas e receberam o carinho da torcida. O grupo é forte e trabalha muito. Estamos treinando em dois turnos e temos todas as condições de vencer o Campeonato Gaúcho, que não chega a ser uma obsessão, mas é uma obrigação aqui no Inter”.

LEIA MAIS: Inter tem excesso de estrangeiros e pode vender reservas para chegada de reforços

No Estadual, no entanto, o clube terá de lidar com uma punição referente à briga entre os jogadores no duelo contra o Caxias, na semifinal do ano passado. Por determinação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o primeiro jogo do ano, neste domingo (21), às 16h, contra o Avenida, não terá público. Já no segundo confronto em casa, frente ao Ypiranga, no dia 27, as arquibancadas serão limitadas para crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. O Colorado só voltará a ter público sem restrições, em casa, contra o Caxias, no final de semana da rodada do dia 3 de fevereiro.