Inter tem excesso de estrangeiros e pode vender reservas para chegada de reforços

Há menos de dez dias do Campeonato Gaúcho e com os treinos em dois turnos com foco na preparação física, o Inter segue ativo no mercado de transferências na esperança de concretizar chegadas e saídas nos próximos dias. Com a base titular de 2023 mantida e alguns reforços já integrados ao grupo, não há pressa para fechar o elenco antes do Estadual.

Investindo forte em jogadores estrangeiros desde o ano passado, o Alvirrubro tem hoje, em seu plantel, nove jogadores de fora do Brasil, e caso confirme a contratação de Borré, passará a ter dez. Em competições nacionais, existe o limite de sete estrangeiros por jogo.

Rochet, Bustos, Mallo, Mercado, Aránguiz, Valencia, Alario, Nico Hernández e De Pena compõem o grupo.

Destes, os dois últimos têm as saídas mais prováveis, visto que o restante costuma figurar no time titular. O San Lorenzo, da Argentina, demonstrou interesse em Hernández, que foi liberado pela diretoria para resolver assuntos pessoais e ainda não se reapresentou. O contrato do zagueiro colombiano é válido até o final deste ano.

Nesta quarta-feira (11), o clube se deparou com um contratempo em uma de suas negociações mais importantes. O volante Fernando, que estava acertado com o clube, mudou de ideia e assinou com o Vila Nova para estar mais perto de sua família. Com isso, a direção deve ir atrás de mais um meio-campista.

Em paralelo às negociações com o jogador que estava no Sevilla, o Colorado firmou um acerto com Thiago Maia, do Flamengo, que deve desembarcar em Porto Alegre em breve, assim que o negócio com os cariocas for fechado.

O Inter ainda apresentou, nesta quinta, o goleiro Ivan como sua nova contratação para a temporada. O arqueiro chega para ser reserva de Rochet e substituir o uruguaio na disputa da Copa América, entre junho e julho deste ano.