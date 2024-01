River Plate desiste e Inter fica a um passo de fechar com Borré

Em mais um capítulo de uma longa novela, a imprensa argentina confirmou que o Inter está acertado com o atacante colombiano Rafael Borré, que teve uma passagem marcante pelo River Plate e estava na Alemanha desde 2021, quando foi comprado pelo Eintracht Frankfurt. Na atual temporada, que se iniciou em agosto, ele esteve emprestado para o Werder Bemen, também alemão, marcando quatro gols em 13 jogos disputados na Bundesliga.

Na terça-feira, o River, na tentativa de repatriar um de seus ídolos, tentou atravessar o negócio com uma oferta ao Frankfurt. No entanto, o dirigente do clube argentino, Leonardo Ponzio, em entrevista à Rádio La Red, afirmou que Borré não quis abrir negociações pois já havia aceitado a proposta dos gaúchos. Ele ainda destacou que os Millionários tinham condições de comprar o colombiano, mas não conseguiriam igualar o salário oferecido pelo Alvirrubro.

A fim de selar o acordo o quanto antes, o presidente Alessandro Barcellos se juntou à comitiva colorada que está na Alemanha negociando com o jogador.

Ainda no mercado da bola, o Inter está acertado com o volante Thiago Maia, e depende apenas do acerto com o Flamengo para oficializar a contratação. A negociação com os cariocas deve ser simples, já que a relação entre clube e atleta está desgastada depois de um 2023 marcado pela insatisfação da torcida rubro-negra quanto ao desempenho do camisa 8.

LEIA MAIS: Inter enfrenta Fortaleza e Grêmio encara Mirassol na segunda fase da Copinha

O volante Fernando, que deixou o Sevilla no início deste mês, também está acertado com o clube. No entanto, o jogador de 36 anos está em Goiás resolvendo assuntos pessoais, e só deve assinar o contrato, válido por dois anos, na próxima semana.