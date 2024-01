Inter se aproxima do volante Thiago Maia, do Flamengo

O Inter segue ativo no mercado. Após anunciar Robert Renan, Alario, Ivan e Hyoran, o Colorado está muito próximo de fechar a contração do volante Thiago Maia, do Flamengo. O clube gaúcho, inclusive, já chegou a um acordo com o jogador, restando agora apenas a aprovação do clube carioca, que não deve dificultar a negociação.

Thiago Maia está no Flamengo desde 2020. Por lá, disputou 169 jogos e marcou 5 gols, tendo participado de campanhas vitoriosas em Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Porém, ao longo de 2023 viveu um desgaste com a torcida rubro-negra e perdeu espaço. No setor, os cariocas ainda contam com Pulgar, Allan e Gerson.

Antes de ir para o Flamengo, o volante de 26 anos atuou pelo Lille, da França e pelo Santos. Em 2016, foi titular da equipe brasileira campeã olímpica nos jogos do Rio. Pesou para a aceitação de Thiago Maia, a abordagem do técnico Coudet, que o procurou para apresentar o projeto.

Em paralelo, o Inter finaliza as contratações de Fernando, ex-Sevilla e Borré. O colombiano, mesmo já encaminhado, é visto como o negócio mais difícil, pois recentemente o Colorado recebeu as concorrências de Corinthians e River Plate nas negociações