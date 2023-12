Quem é Borré, o sonho colorado para 2024

Rafael Santos Borré Maury, atacante colombiano de 28 anos, tem despontado como o principal alvo do Inter para a próxima temporada. O atleta, que atualmente defende o Werder Bremen, da Alemanha, acumula passagens por outros clubes europeus, títulos e gols decisivos. Ainda, tem sido responsável por comandar o ataque da seleção de seu país durante as Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

Natural de Barranquila, Borré começou a carreira na outra extremidade da Colômbia, defendendo o Deportivo de Cali. Antes mesmo de subir para o profissional da equipe “verdiblanca”, o atacante já era alvo de grandes expectativas, com recorrentes convocações às seleções de base.

Quando chegou a hora, aos 17 anos, não decepcionou e logo de cara já despontou como um dos principais jogadores do time nas temporadas de 2013 e 2014. Porém, foi em 2015 que o atacante se firmou como um dos grandes nomes do futebol colombiano. Naquele ano, marcou 14 gols em 37 jogos (somando clube e seleção) e foi fundamental na conquista do título do Campeonato Colombiano. O bom desempenho o levou ao Atlético de Madrid.

Na primeira passagem por um time europeu, nem entrou em campo pelo time madrilenho, sendo posteriormente emprestado ao Villarreal, também da Espanha. No “Submarino Amarelo”, o colombiano marcou quatro vezes em 30 jogos. Sem espaço na Europa, acabou voltando para a América do Sul em 2017, para defender o River Plate.

Na argentina, o colombiano teve a fase mais destacada de sua carreira, com 149 partidas, 56 gols e 18 assistências. Conquistou seis títulos, incluindo duas Copas da Argentina, duas Supercopas da Argentina, a Libertadores de 2018 e a Recopa Sul-Americana de 2019, sendo o principal artilheiro da "Era Gallardo".

Ainda nos Millionarios, o atacante foi autor de um polêmico gol de mão nas semifinais da Libertadores de 2018, contra o Grêmio. No ângulo da câmera do VAR, não havia sido claro se a bola pegou na mão do jogador e, por isso, ficou definido como gol válido, já que não se via nenhuma irregularidade. Posteriormente, uma câmera da televisão constatou o toque, mas nada mais poderia ser feito e os tricolores acabaram dando adeus a competição.

Com o destaque no River, o jogador ganhou mais uma oportunidade no Velho Continente, dessa vez, no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Em sua primeira temporada, o atacante fez 45 jogos, com 12 gols e oito assistências, sendo decisivo no título da Europa League pela equipe alemã. Na final contra o Rangers, Borré empatou o duelo e, nas penalidades, converteu a última cobrança, dando às “águias” o título da competição.

No ano seguinte, porém, o desempenho caiu e o colombiano perdeu espaço na equipe titular. Após atuar 47 vezes e só marcar três gols e quatro assistências, Borré foi emprestado para o Werdem Bremen nesta temporada. Até então, no atual clube, foram quatro gols em 13 jogos.

Rafael Santos Borré não é um atacante fixo de área e sempre rendeu mais jogando com outro atacante ao seu lado. No Beira-Rio, ele viria para fazer uma dobradinha com Enner Valencia.

A convicção da diretoria é tanta, que Barcellos está oferecendo 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões na cotação atual) aos alemães para poder contar com o atleta. Segundo o presidente, o clube orça cerca de R$ 50 milhões para gastar em reforços em 2024. Portanto, mais da metade do orçamento pode ser gasto apenas com o colombiano.

- Supercopa da Colômbia (13/14)

- Campeonato Colombiano (14/15)

- Copa Libertadores da América (17/18)

- Recopa Sul-Americana (18/19)

- Supercopa Argentina (17/18 e 19/20)

- Copa da Argentina (16/17 e 18/19)

- Liga Europa (21/22)

Artilharias:

Mundial de Clubes - 18/19

Superliga Argentina - 19/20

Copa da Argentina - 20/21