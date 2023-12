Inter termina o ano ofensivo no mercado e com reforços de peso na mira

Com uma nova postura no mercado após um ano marcado pelos negócios de ocasião, nos quais ia atrás de jogadores em fim de contrato ou com valor reduzido, o Inter vem demonstrando interesse em jogadores mais disputados na janela, como Jean Lucas, do Santos, e Borré, que defende as cores do Werder Bremen no futebol alemão. O atacante colombiano pertence ao Eintracht Frankfurt, também da Alemanha, que recebeu uma proposta considerável do Colorado.

O presidente Alessandro Barcellos, que afirmou que o clube tem cerca de R$ 50 milhões para gastar em reforços, enviou uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões na cotação atual) aos alemães para poder contar com o atleta, que tem uma passagem marcante pelo River Plate, chegando à final da Libertadores em 2019.

As negociações estão custando para avançar por conta do desejo do jogador em permanecer na Europa. Titular absoluto do Werder Bremen, ele atuou em 13 partidas e marcou quatro gols nesta temporada.

A nova realidade colorada no mercado se dá por um processo de reestruturação financeira construído pelo atual presidente nos últimos três anos. O próprio destaca que agora, o foco é “colher o fruto do trabalho construído nos últimos três anos”. Um fator importante foi o acordo com a Liga Forte Futebol do Brasil (LFF), que injeta R$ 200 milhões nos cofres do clube nos próximos dois anos.

“Esse é um recurso que está à disposição do clube e será importantíssimo nos trazendo novas possibilidades de recursos financeiros. Hoje com essa possibilidade de venda desses direitos de televisão os clubes já estão juntos, negociando no mercado com uma oferta maior de recurso”, aponta Barcellos.

O mandatário ainda destaca a necessidade da criação de uma liga unificada, em parceria com o bloco da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) nos próximo triênio. “O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem liga, que é um trabalho a ser perseguido. Mas a primeira parte a gente fez e o Inter hoje tem uma nova realidade que vai nos ajudar muito a enfrentar um endividamento que nos corrói R$ 80 milhões a R$ 90 milhões por ano de juros”.

Ainda no mercado da bola, o Colorado está acertando a saída do meia Estevão, por empréstimo, para o Vila Nova, de Goiás. O jogador de 21 anos disputará a Série B e o Campeonato Goiano em 2024, e seu contrato em Porto Alegre vai até junho de 2026.