Como se saíram as contratações do Inter em 2023?

A temporada de 2023 do futebol brasileiro está encerrada e, agora, todos os olhos estão voltados para o ano que vem e em como as equipes irão se reforçar para montarem elencos competitivos e com condições de disputar para valer as competições do calendário de 2024. O fim do ano também é momento de avaliação de como foi a temporada que se encerrou, e analisar as contratações que foram feitas é fundamental para entender onde se errou - para que os equívocos não sejam repetidos -, e onde se acertou, para que se sigam os mesmos critérios em contratações futuras. O Inter apostou no mercado estrangeiro para dar peso ao elenco.

As duas maiores contratações coloradas na temporada foram o uruguaio Rochet e o equatoriano Valencia. Além deles, o chileno Aránguiz também chegou e foi destaque no ano. Por outro lado, nomes como Dalbert e Mário Fernandes foram mal e não deixaram saudades na torcida colorada.

Aprovados

Rochet, Rômulo, Aráguiz e John foram destaques no ano (Foto: Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter/JC)

Enner Valencia

O equatoriano chegou com status de jogador de nível mundial, e comprovou por aqui que é diferente. Apesar dos gols perdidos, confirmou sua chegada como um grande acerto da direção.

Rochet

O goleiro da seleção uruguaia chegou para dar fim às dúvidas e incertezas acerca do gol colorado. Destaque na Libertadores, Rochet é titular indiscutível.

Rômulo

Volante discreto, mas eficiente, Rômulo sempre deu conta do recado quando foi colocado em campo.

Aránguiz

O meio-campista chileno voltou ao clube e mostrou a mesma qualidade apresentada na primeira passagem. Joga muito.

John

O goleiro vindo do santos ganhou a posição, com muita imposição física e agilidade, mas perdeu espaço com a chegada de Rochet e foi negociado.

Na média

Mallo, Bruno Henrique e Nico Hernández mostraram potencial (Foto: Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter/JC)

Hugo Mallo

O espanhol não brilhou nas oportunidades que teve, mas foi regular, dando conta do recado sempre que Coudet preferiu uma formação diferente do time.

Bruno Henrique

O volante chegou para reforçar o time no meio da temporada e foi competente todas as vezes em que foi acionado. Pode ganhar mais chances em 2024.

Nico Hernández

O zagueiro colombiano chegou no início do ano vindo do Athlético-PR e foi bastante utilizado. Nico não chegou a se destacar, mas também não comprometeu.



Reprovados

Dalbert, Gabriel Barros, Jean Dias, Campanharo, Luiz Adriano, Baralhas e Mário Fernandez não co apresntaram bom futebol no ano (Foto: Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter/JC)

Dalbert

O lateral-esquerdo com passagens pela Fiorentina e pela Inter de Milão chegou como um candidato à titularidade, para disputar a posição com Renê. Em campo, foi muito mal e não deve ficar em 2024

Gabriel Barros

O jovem vindo do Ituano chegou em abril e teve muito poucas chances de mostrar seu futebol, ficando mais de 100 dias sem atuar.



Jean Dias

Após se destacar elo Caxias no Gauchão, o atacante foi contrado para reforçar o elenco colorado. Com Mano Menezes teve oportunidades, mas não empolgou. Já com Coudet, sequer foi colocado em campo. Já se despediu do Inter e não ficará na próxima temporada.



Campanharo

O volante vindo da Turquia atuou poucas vezes e não rendeu dentro de campo, com atuações bem abaixo da expectativa

Luiz Adriano

O Inter buscava reforçar seu poder de fogo no ataque e encontrou no seu ex-jogador uma opção interessante. Na prática, Luiz Adriano entregou muito pouco e foi banco a maior parte do ano.

Baralhas

Assim como chegou, Baralhas foi embora. Boa parte da torcida sequer se lembra da passagem do volante pelo Beira-Rio.

Mário Fernandes

Mário Fernandes é um caso à parte. Ídolo na Rússia, o lateral-direito não consegue jogar em nenhum outro lugar. Em Porto Alegre não foi diferente. Apenas quatro meses e pouco futebol.