Como se saíram as contratações do Grêmio em 2023?

A temporada de 2023 do futebol brasileiro está encerrada e, agora, todos os olhos estão voltados para o ano que em e como as equipes irão se reforçar para montarem elencos competitivos e com condições de disputar para valer as competições do calendário de 2024. O fim do ano também é momento de avaliação de como foi a temporada que se encerrou e analisar as contratações que foram feitas é fundamental para entender onde se errou para que os equívocos não sejam repetidos, e onde se acertou, para que se sigam os mesmos critérios em contratações futuras. No caso do Grêmio, 2023 foi um ano de reformulação quase que completa do elenco profissional.

Ao todo, chegaram 19 novos nomes na Arena em 2023. Foram contratações para todos os setores do time. Algumas delas deram certo, como o meia Cristaldo e o volante Carballo, outras mal chegaram a fardar, como os atacantes Iturbe e Gustavinho e uma delas, foi tão certeira, que já está na história gremista.

Confira abaixo a lista das contratações gremistas em 2023 e como cada uma delas se saiu na temporada:



Aprovados

Caíque, Cristaldo, Carballo, Pepê, João Pedro e Galdino se saíram bem no ano (Foto: Montagem sobre fotos de Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC)

Luís Suárez

Suárez já está na história gremista Craque da bola, o centroavante uruguaio foi a maior contratação do futebol brasileiro na temporada e colocou o time do Grêmio em um degrau diferente neste ano. Com seus gols, assistências, competitividade e impacto fora dos gramados,

Caíque

O goleiro chegou como uma aposta, para compor o grupo após as saída de Adriel e de Brenno e acabou ganhando a titularidade na reta final do Brasileirão. Deverá ter seu contrato renovado.

Cristaldo

O meia argentino marcou sua temporada por altos e baixos, deixando a desejar na intensidade, mas marcou gols importantes e foi destaque nas assistências para os atacantes.

Carballo

O uruguaio não chegou a brilhar, mas suas atuações no Tricolor o fizeram ser presença constante nas convocações para a seleção uruguaia.

Pepê

A lesão grave o fez perder boa parte da temporada, mas, sempre que esteve em campo, mostrou-se figura importante no meio de campo, com bom passe e imposição física.

João Pedro

O lateral-direito não foi titular absoluto de Renato Portallupi, o que, inclusive deixou a torcida descontente. A presença ofensiva foi a melhor qualidade do jogador no ano.



Everton Galdino

Galdino chegou sem pompa alguma e entregou mais do que se esperava. Gols em momentos decisivos fizeram parte da torcida o chamar de “GOLdino” e garantiram a renovação de contrato.

Na média

Besozzi, Rodrigo Ely, Uvini, Reinaldo, Vina e André Henrique deram conta do recado (Foto: Montagem sobre fotos de Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC)

Lucas Besozzi

O jovem argentino não chegou a empolgar, mas mostrou valências interessantes, tendo entrado várias vezes como opção para mudar o jogo.

Rodrigo Ely

O zagueiro chegou exaltando o fato de ser gremista desde a infância e, assim, já ganhou a simpatia da torcida. Em campo, não mostrou um futebol de encher os olhos, com muita disposição, mas pouca técnica.



Bruno Uvini

A defesa gremista foi o ponto fraco do time no ano, mas Uvini não teve falhas feias que o tenham deixado marcado junto à torcida.

Reinaldo

O lateral-esquerdo é um eletrocardiograma. Com altos e baixos, Reinado deu boa resposta ofensiva, mas muitos espaços atrás.

Vina

Vina começou o ano como titular e se destacando, inclusive marcado gol em Grenal. O jogador perdeu espaço e acabou negociado no meio do ano.

André Henrique

O jovem centroavante vindo de Santa Catarina mostrou qualidade nas poucas vezes em que entrou em campo, fazendo a torcida, inclusive, não entender a preferência de Renato por JP Galvão.

Reprovados

JP Galvão, Iturbe, Luan, Nathan, Fábio e Gustavinho deixaram a desejar (Foto: Montagem sobre fotos de Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC)



João Pedro Galvão

JP Galvão chegou com o status de jogador da seleção italiana e para ser o companheiro de ataque de Suárez. O jogador, porém, nada entregou. Não fez gols, não deu assistências. O torcedor sequer consegue lembrar de uma finalização ao gol do atacante na temporada.

Iturbe

É difícil falar sobre a passagem de Iturbe no Grêmio. O atacante pouco jogou e, quando o fez, não mostrou quase nada em campo.

Luan

A chegada de Luan ocorreu como uma forma de o clube ajudar o meia e ídolo a se recuperar após passagem muito complicada pelo Corinthians. Luan quase não jogou, mas deve seguir em 2024, sendo aproveitado já no Campeonato Gaúcho.

Nathan

O “pescador” veio para ser uma opção na armação do meio campo gremista, mas não empolgou quando teve chance. A falta de intensidade foi uma de suas marcas nas oportunidades que teve.

Fábio

O lateral-direito chegou com expectativa de dominar a posição, visto que durante 10s anos jogou no futebol inglês, sendo seis deles no Manchester United. Fábio, porém, mostrou-se deficiente na defesa e pouco agressivo no ataque.

Gustavinho

O atacante vindo do América-MG mal fardou, tendo atuado mais pelo grupo de transição. Já foi dispensado pelo clube.